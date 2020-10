Durante la prima puntata di X Factor, Alessandro Cattelan ha sfoggiato un completo sfavillante, ispirato ad uno dei personaggi più amati di sempre.

Alessandro Cattelan non è solo lo storico conduttore di X Factor Italia, ma è anche un’indiscussa icona di stile. Ormai da anni il celebre presentatore porta avanti il talent show con una maestria ed un fascino unici nel loro genere. In occasione della prima puntata dei live, tenutasi ieri giovedì 29 settembre, Cattelan ha sfoggiato un look particolarmente appariscente, ispirato al personaggio di una celebre serie tv.

Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

X Factor, Alessandro Cattelan come…