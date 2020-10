Continua a fare innamorare di sé i suoi followers, Elisa D’Ospina, che resta in assoluto una delle donne più belle che ci siano in giro.

È sempre un incanto, Elisa D’Ospina. La vicentina, classe 1983, ha acquisito ancora più popolarità da quando ha intrapreso una più che legittima crociata contro quel triste adagio per il quale una top model è meritevole di sfilare solamente se è taglia 40 o meno.

Di immagini di ragazze scheletriche che, pur di lavorare in passerella, sono disposte ad andare incontro ad enormi problematiche di salute e relative alla loro alimentazione ne abbiamo viste. Ed Elisa francamente non ne ha più potuto, scegliendo quindi di intervenire in prima persona. Tra post di denuncia, petizioni ed affermazioni contro quella che non è moda, tutto il mondo ormai la pensa come lei.