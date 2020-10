Le bombe da bagno, negli ultimi anni, hanno avuto un vero e proprio boom. Si tratta di un modo per prendersi cura del proprio corpo, ma anche per dedicare un po’ di tempo al relax della mente. Ma andiamo a scoprire come creare bombe da bagno fai da te.

Per realizzare le bombe da bagno in casa servono degli ingredienti molto semplici da reperire e anche a bassissimo costo.

Procurati 200 g di bicarbonato di sodio, 100 g di acido citrico, 30 gocce di olio essenziale a piacere e 100 di amido di mais, 1 cucchiaino di olio d’oliva, la cannella, la curcuma e il cacao in polvere.

Per realizzare le bomba da bagno fai da te servono anche strumenti come 1 ciotola, 1 tazzina da caffè, 1 cucchiaino, 1 bacchetta di legno, un dizionario (o un pacco di pasta per fare peso), uno spruzzino, degli stampi e una bilancia.

Come realizzare le bombe da bagno fai da te in poche mosse

La prima cosa che devi fare è mettere l’amido di mais, l’acido citrico e il bicarbonato di sodio dentro una ciotola. Versa, poi, un cucchiaino di olio di oliva dentro una tazzina da caffè, per poi aggiungere 30 gocce di olio essenziale a tua scelta.

Chi vuole avere un effetto relax, può optare per l’olio essenziale di lavanda o di arancio dolce. Per delle bombe da bagno energizzanti, invece, meglio optare per l’olio essenziale di menta o di eucalipto.

Tornando alla realizzazione delle bombe da bagno, per creare dovrai mescolare l’olio agli ingredienti secchi. Mescolare il tutto, spruzzando l’acqua a poco a poco con un nebulizzatore, aiutandosi anche con un cucchiaio di legno.

Inserisci, poi, anche gli ingredienti necessari per colorare le bombe da bagno, ovvero il cacao, la curcuma e la cannella. Per colorarle, si possono usare dei coloranti alimentari.

Il tutto deve essere mescolato fino a quando non verrà fuori un composto molto semplice da lavorare. Una volta che il composto sarà umido, si può procedere a trasferirli dentro gli stampini (usare stampini per il ghiaccio, formine in silicone, vasetti per gli yogurt e simili).

Una volta messo il composto dentro gli stampini, bisogna compattare tutto, aiutandosi con un cucchiaino da premere con forza.

Volendo, si può anche mettere un oggetto pesante, come un dizionario, sopra lo stampo, in modo da evitare che la bomba di espanda troppo.

Gli ultimi passaggi

Gli stampi devono riposare per una o due ore fino a quando non si solidificheranno. Passato il tempo necessario, dovrai rovesciare gli stampi e mettere le bombe da bagno ad asciugare per 24 ore. La loro superficie deve essere asciutta per poterla utilizzare.

Con le dosi indicate, si potranno fare 6 stampini in silicone, da circa 80 g l’uno. Per fare delle bombe da bagno rotonde, bisogna usare degli involucri di plastica a bolla. Per intenderci, gli stessi che si utilizzano per i distributori automatici con le sorprese per bambini.

Queste bombe da bagno sono anche un’ottima soluzione per chi non sa cosa regalare ad un’amica o a qualche persona cara. Un regalo davvero originale che saprà stupire anche le persone più esigenti.

