Tommaso Zorzi vittima di omofobia nella casa: il web chiede la squalifica per Patrizia De Blanck. Al Grande Fratello Vip la Contessa continua ad attaccare i suoi coinquilini

Continua la rabbia di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip contro Tommaso Zorzi. Dal primo momento che è entrata nella casa ha attaccato l’influencer per una intervista che aveva rilasciato in cui parlava di lei, e da allora di tanto in tanto ha associato a lui insulti omofobi e insinuazioni discriminatorie che non sono affatto piaciute al pubblico, com’è giusto che sia. I telespettatori non vogliono più giustificarla per la sua età, sono stanchi di vedere una donna esprimere così tanta cattiveria verso un ragazzo e stanno chiedendo a gran voce la squalifica, creando petizioni e hashtag sui social.

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip continua ad essere insultato da Patrizia De Blanck: il web vuole la squalifica

ECCO IL VIDEO IN CUI LA CONTESSA DICE SU TOMMASO "POI DICE 'MI DANNO DELLA CHECCA' "

PARLAVA SOLA E PRIMA HA AGGIUNTO "QUELLO SCEMO STRONZO, CHE VIENE A DIRMI CHE GLI HO RISPOSTO MALE" PROVVEDIMENTI SUBITO! ADESSO BASTA!!#GFVIP pic.twitter.com/a57PeisXDR — PUPO (@chetrashhh) October 30, 2020

Oggi, mentre parlava da sola, è tornata ad insultare il ragazzo e ad affibbiargli commenti davvero poco carini. “Poi si lamenta se gli danno della checca“. Una frase che ha fatto davvero ribollire il sangue dei telespettatori, che di nuovo oggi hanno chiesto la squalifica per la Contessa. “Basta giustificarla, c’è chi è stato squalificato per molto meno, perché continuate a proteggerla in questo modo?”. Inoltre sul web hanno scoperto che è stata avvertita dal confessionale di non usare più il soprannome “Enorg” parlando con Enock, perché il web ha capito che è anagramma di qualcosa di davvero molto brutto. Di norma, i concorrenti non vengono avvertiti quando fanno errori ma direttamente espulsi da gioco.

Su Twitter sono immediatamente saliti in tendenza gli hashtag: “FuoriContessa” e “FuoriDeBlanck”, eppure nelle ultime ore gli autori del programma non hanno annunciato alcun provvedimento disciplinare in merito. Cosa succederà questa sera? Ci saranno delle squalifiche e verrà annullato il televoto o quanto detto da Patrizia verrà ignorato come al solito?