Baby K, scatto bollente in accappatoio. Bellezza mozzafiato | FOTO

L’ultimo scatto Instagram di Baby K lascia i fan stupefatti: in accappatoio, la cantante è un’esplosione di sensualità

Baby K continua ogni giorno a stupire i suoi followers: attraverso le foto pubblicate su Instagram, la cantante si mostra sempre in splendida forma. Nell’ultimo scatto postato, la rapper è sensualissima avvolta nel suo accappatoio. I capelli bagnati ed il trucco seducente hanno lasciato i fan di stucco. Tra i commenti si legge: “Che amore che sei“, ed anche “Sei uno splendore“.

E, naturalmente, il post ha fatto il boom di “like”.

Baby K e l’uscita del nuovo album

La cantante, il cui vero nome è Claudia Judith Nahum, è nata a Singapore nel 1983. È l’unica artista italiana ad aver ricevuto un disco di diamante dalla FIMI, grazie al singolo “Roma-Bangkok“, in collaborazione con Giusy Ferreri. Altro record di Baby K è quello di esser l’unica cantante italiana ad aver raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni nel canale YouTube.

Proprio in questi giorni, i followers le hanno domandato dell’uscita del nuovo album, anticipato da 2 singoli: “Buenos Aires“, pubblicato durante la pandemia, e “Non mi basta più“, che è stato trasmesso nelle radio per tutta l’estate. La cantante, sollecitata a riguardo, ha spiegato le ragioni che si celano dietro il ritardo dell’album.

Attraverso un post Instagram, Baby K non ha potuto rassicurare i suoi sostenitori a riguardo. Questo è quanto pubblicato dalla cantante stessa: “Sarebbe bellissimo potervi dire che il mio album esce domani – ma la verità é che nonostante sia tutto pronto da tempo non sarà possibile farlo uscire ancora per un po’ “.

Stando alle parole della cantante, quindi, l’uscita dell’album non avverrà a breve. Probabilmente, la cantante sta aspettando il momento giusto per far conoscere al pubblico le nuove canzoni, ed il momento giusto non appare essere quello attuale: forse il pensiero della rapper va proprio al periodo che le persone si ritrovano ad attraversare.

Una volta che le acque si saranno calmate, come ribadito dalla stessa Baby K, l’album “arriverà più prepotente che mai“.

