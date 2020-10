Laura Chiatti in splendida forma, diffonde un messaggio importante-FOTO

La Chiatti condivide un selfie allo specchio in cui si mostra in tutta la sua bellezza, nella didascalia scrive una frase malinconica

Laura Chiatti Bellissima in una foto su Instagram che la ritrae mentre fa un selfie allo specchio, in tuta con i capelli scompigliati ma è bellissima. Nella didascalia scrive una frase malinconica ma con lo scopo di essere un messaggio positivo. “Non importa come ti senti oggi, alzati, vestiti e mostrati..buongiorno.”

A cosa si riferirà la bella Chiatti? forse al periodo attuale molto difficile che stiamo tutti vivendo a causa della pandemia. E allora il messaggio vuol dire, anche se hai paura e sei a pezzi e non sai cosa succederà in futuro, alzati dal letto e non mollare mai. Abbiamo bisogno di messaggi positivi e incoraggianti in questo periodo.

Laura Chiatti e i suoi messaggi d’ispirazione sui social

La bellissima attrice, Laura Chiatti usa i social network anche per diffondere pensieri positivi e di motivazione. Quasi sotto ogni foto che pubblica troviamo una frase positiva, ad esempio “Buongiorno..è un giorno nuovo: se devi fare qualcosa mettici impegno, se non devi fare nulla, mettici stile”. Un’altra frase invece molto bella condivisa dall’attrice è stata:” Di vino, di poesia p di virtù: come vi pare. Ma ubriacatevi”.

Più avanti scrive “Lo specchio riflette esattamente ciò che vede, non sbaglia perché non pensa”. Mostra una grande saggezza e profondità l’attrice, che forse in molti non conoscono questo suo lato. Sotto a questa didascalia commenta l’amica e collega Michela Quattrociocche, che scrive: “La più saggia e bella del mondo”. Questo lato poetico e profondo è un punto in comune con il marito, l’attore Marco Bocci che recentemente ha pubblicato un libro che si intitola In provincia si sogna sbagliato.

La moglie fiera lo elogia con un post su Instagram: “La parola ferisce, la parola convince, la parola placa. Questo, è il senso dello scrivere…In bocca al lupo amore mio. Fiera della tua arte…IN PROVINCIA SI SOGNA SBAGLIATO”. I due condividono dunque non solo l’arte del cinema, ma anche la passione per l’arte, la cultura e la scrittura.