Drammatico incidente frontale tra due auto: muore giovane padre

Un giovane padre di 35 anni è morto nella serata di ieri a Bari in un drammatico incidente stradale consumatosi lungo via Napoli. Ferito gravemente un altro uomo.

Tragedia durante la scorsa notte a Bari, dove si è consumato un terribile incidente stradale. Nell’impatto, un uomo ha perso la vita, mentre un’altra persona è rimasta ferita gravemente. La vittima è un 35enne, padre di due figli. Stando alle prime informazioni, l’auto su cui viaggiava il 35enne si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra vettura. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per il giovane padre. I due occupanti dell’altra vettura coinvolta sono stati trasportati in ospedale, dove uno è stato ricoverato in condizioni gravi.

Un giovane padre ha perso la vita nella tarda serata di ieri, giovedì 29 ottobre, in un terribile incidente stradale consumatosi a Bari. La vittima è un ragazzo di 35 anni, sposato e padre di due bambini. Stando a quanto riporta la redazione di Bari Today, il 35enne si trovava a bordo della sua auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è stata travolta da un’altra vettura lungo via Napoli. Dopo il violentissimo impatto, l’auto del ragazzo è contro il muro della caserma Briscese.

In pochi minuti, sul posto, sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. I due occupanti a bordo dell’altra vettura sono stati soccorsi ed uno è stato trasferito in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni. L’altro che era alla guida del veicolo ha riportato ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale del capoluogo pugliese che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica esatta del terribile incidente, ancora non del tutto chiara.

La vittima, come riferisce Bari Today, lascia la moglie e due figli piccoli.

