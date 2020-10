X Factor, Manuel Agnelli scandalizza i giudici: “Ti voglio più spinta”

Manuel Agnelli scandalizza i giudici di X Factor con un commento su una delle giovani concorrenti.

Ieri giovedì 29 ottobre si è tenuta la prima puntata dei live di X Factor Italia. Il talent show, giunto alla sua 14° stagione, vede la partecipazione di 12 aspiranti cantanti e dei consueti 4 giudici. Ai concorrenti è stato chiesto di esibirsi davanti al pubblico – in studio e da casa – con un inedito prodotto in collaborazione con il proprio giudice di categoria. Un’esibizione in particolare ha fatto molto discutere. Si tratta della performance di Cmqmartina, con la sua Serpente. Un commento di Manuel Agnelli ha suscitato lo scandalo dei giudici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor 2020, prima puntata dei Live: il riassunto completo

X Factor, Hell Raton contro Manuel Mameli: “Sono geloso”

“Se devo essere sincero, avrei voluto da te qualcosa di più spinto, di più osé”, questo il commento a caldo di Manuel Agnelli alla prima performance live di Cmqmartina. “Per quello che credo di aver capito di te” ha continuato il giudice “Preferirei vedere delle cose un po’ più spinte, un po’ più estreme“. L’intervento di Agnelli ha suscitato una lieve risata di imbarazzo e poi la pronta risposta di Hell Raton: “Manuel, io sono molto geloso delle mie ragazze. Occhio a quello che chiedi”.

A stemperare la tensione è stato un misunderstanding tra Alessandro Cattelan e Mika. Il presentatore, notando la sua confusione al commento di Agnelli, ha creduto che il giudice libanese non avesse capito il significato del termine “osé”. Cattelan ha dunque cercato di spiegarglielo, suscitando l’ilarità del pubblico. “Guarda che Mika sa cosa significa osé” ha commentato Hell Raton. “È un termine francese” ha confermato Mika con un sorriso bonario “Solo che non sono d’accordo con questo [ciò che ha detto Manuel]”. A questo link, il video integrale dei commenti alla performance di Cmqmartina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor e pandemia, scoppia la polemica sui social

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter