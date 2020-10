Michelle Hunziker insieme a quattro persone molto importanti-FOTO

La Hunziker condivide uno scatto su Instagram con quattro personaggi molto importanti dello spettacolo

Michelle Hunziker condivide una foto con J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Perché sono tutti insieme? I quattro cantanti saranno i nuovi giudici di All Together now. La Hunziker scrive nella didascalia:” Mettere insieme le 4 voci e i 4 talenti di questi signori alle mie spalle, pensateli seduti a contrastare o confermare il muro dei 100 esperti musicali di All Together now”. La conduttrice annuncia poi:” Canteranno, si emozioneranno, litigheranno appassionatamente per sostenere le loro scelte”.

Michelle Hunziker di nuovo alla conduzione di All Together now

Comincerà a breve la nuova edizione di All Together now, il programma musicale in cui si sfidano cantanti da ogni dove e dovranno essere giudicati da un muro di 100 esperti e 4 giudici d’eccezione. Di nuovo al timone del game show ci sarà Michelle Hunziker, il programma comincerà il 4 novembre subito dopo Striscia la Notizia. La Hunziker scrive in un post su Instagram “In questo periodo, specialmente, la musica e le storie dei nostri concorrenti ci daranno un pò di conforto”.

La Hunziker è sempre pronta a diffondere messaggi positivi e ad incoraggiare le persone a non mollare. Anche due giorni fa all’annuncio che la Germania e Francia volevano un nuovo lockdown, la conduttrice ha scritto su Instagram, sotto a una foto in cui sorride:” Esercizio del giorno…smile provatesi…non dobbiamo perdere le spernze o avvilirci! Soridete a qualcuno, sorridete al vostro riflesso nello specchio, sorridete anche se fate fatica…vi aiuterà!Love.”

Alla Hunziker piace spesso fare anche scherzi per far divertire la gente, sopratutto in questo periodo davvero tosto per tutti. Davvero è importante diffondere positività anche se non è facile, e lei ci riesce sempre bene portando un pò di gioia e strappando un sorriso che per un momento fa dimenticare tutto il resto.