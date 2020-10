Pamela Prati, vestitino inguinale nero e calza provocante: intramontabile – FOTO

La bellezza intramontabile di Pamela Prati non si ferma davanti a nulla, persino su Instagram dove ha appena pubblicato uno scatto molto glamour

L’attrice sarda, Pamela Prati non ha esitato a mostrare a tutti la bellezza senza confini, nonostante la non più tenera età. Per lei si tratta di un rilancio in bello stile, chissà se anche per le nuove programmazioni sul grande schermo.

Nel frattempo Pamela aveva da farsi perdonare molte cose. Per questo motivo era finita con le spalle al muro, attorniata daì media, con l’obiettivo di eliminare ogni tratto di curiosità che aleggiava sinora sul marito “fittizio”.

Parliamo inevitabilmente di Mark Caltagirone, dietro al quale probabilmente si celavano storie mai accadute realmente. Il tutto era stato interpretato come una messa in scena per celare il suo orientamento sessuale. Ma Pamela ha voluto “zittire” tutti attraverso un’ospitata davvero speciale, quella di Mara Venier a Domenica In dove si è sfogata, affermando palesemente di essere stata plagiata. “Ed è per questo che vi chiedo scusa”

Pamela Prati pronto riscatto sui social: eleganza “vintage”

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno 🌺☀️ Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 28 Ott 2020 alle ore 2:42 PDT

Dopo aver rimesso a posto ogni cosa, la showgirl sarda, Pamela Prati è tornata a vivere in maniera più serena. Inoltre dopo aver “disgelato” tutti i retroscena oscuri sul suo conto è tornata più attiva che mai, soprattutto sui social network.

Il profilo Instagram di Pamela è particolarmente “bollente” in queste ore, non solo per le perle di saggezza da oratrice indiscussa del web. Dietro alle sue splendide parole di vita, protagoniste dell’autobiografia “Come una carezza” si cela una bellezza intramontabile, coltivata da tutte le prospettive.

Un “velo” di sensualità si abbatte su di un fascino incantevole, quasi vintage diremo. Pamela Prati, come non l’avete mai vista prima mostra un vestitino nero inguinale e collant provocanti. Questa volta i follower si ricredono per davvero, sorpresi da un’eleganza incontrollabile, grazie ad un accavallamento di gambe da capogiro, che lascia tutti senza fiato

