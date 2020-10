Serie A, grave presidente ricoverato per Covid nel reparto malattie infettive

Serie A, ancora brutte notizie in arrivo: uno dei presidenti sarebbe ricoverato per Covid nel reparto malattie infettive.

Una nuova notizia scuote la serie A. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Dagospia, “All’ospedale San Paolo di Milano hanno appena ricoverato Urbano Cairo nel reparto infettivi”. Il noto giornale web ha sganciato una vera e propria bomba sull’editore del Corriere della Sera e proprietario di La7. “Viene curato con il remdesivir”, che è l’unico farmaco approvato per l’infezione, anche se non è semplice da reperire in Italia e in tutta Europa, dove nelle scorse settimane ne è stata denunciata una certa carenza. Non sono ancora chiare le sue condizioni. Il remdesivir è tra i pochi farmaci approvati dall’Ema per combattere il virus che sta terrorizzando il mondo intero da più di 9 mesi. L’autorizzazione arrivò lo scorso mese di giugno in base allo studio condotto dal Nih statunitense.

Serie A, peggiora la situazione Covid: nuovi positivi in alcuni club

Cristiano Ronaldo è finalmente ‘guarito’: il fuoriclasse portoghese si è sottoposto al tampone nella giornata odierna e si è finalmente negativizzato. Nell’arco della giornata, però, si registrano altri casi. Il Sassuolo ha postato un comunicato ufficiale in mattinata comunicando tre nuovi casi di positività in Prima Squadra (1 calciatore e due membri dello staff). Positivo anche un membro dello staff tecnico dell’Atalanta: annullata di conseguenza la conferenza stampa di Gasperini.

Anche in casa Lazio c’è poco da sorridere: poco prima della trasferta europea in terra belga, è scoppiato un vero e proprio caso tra le fila del club biancoceleste. La Lazio, in giornata, ha annunciato l’annullamento della conferenza stampa di Simone Inzaghi.

