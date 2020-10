Anna Tatangelo, lato B in primo piano. Si gira e il lato A è magico – FOTO

La nuova cantante del genere rapper, Anna Tatangelo si mostra in gran forma su Instagram: lato A e B baciati da “Afrodite”

E’ stata una giornata fantastica e piena di relax, quella di Anna Tatangelo, la nuova “diva” canora del rapper moderno. Dopo essersi aggiudicata alcuni concorsi musicali, la Tatangelo di Sora ha aumentato visibilmente la sua notorietà con la partecipazione a Sanremo 2002, nella sezione “Giovani”. E’ proprio in questa “finestra” che si è distinta con tecnica e tenacia.

Le quotazioni di “gloria” sono subito in netto rialzo, finchè il suo destino viene affidato al cantante neomelodico, Gigi D’Alessio che la aiuta a trasformarsi in un vero e proprio “fenomeno” della musica italiana.

Dopo tanti anni vissuti sotto un’unica “capanna” d’amore, la coppia ha deciso di dividersi non senza particolare “rumore”. Alcuni rivelano che sia stata proprio lei a voltare pagina, a seguito di tradimenti o forse volontà forte di uscire da un contesto che l’era sembrato monotono ad un certo punto.

I due però hanno continuato a vedersi, grazie ad un terzo “incomodo” che li costringe a restare uniti: il figlio. Ma la loro compagnia al giorno d’oggi si manifesta solo di rado e al momento non c’è alcuna speranza di vederli di nuovo cantare sotto lo stesso “tetto”

Anna Tatangelo, double “face” super sexy: incantevole

Nonostante Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si siano visti alla comunione del figlio, tra loro non è scoccata alcuna scintilla che li ha riportati indietro nel tempo. A “Ciascuno il Suo” recitava il titolo del libro di Leonardo Sciascia e in questa direzione si mantiene viva la strada del loro futuro.

Tuttavia la cantante ha deciso di “sposare” un nuovo genere musicale, il rapper, che segna difatti il totale cambiamento dell’ex vincitrice di Sanremo. Anche i follower di Instagram, dove condivide gran parte della sua quotidianità, si son dovuti “accontentare” di un’Anna, un “pizzico” più trasgressiva del solito.

Il biondo “raggiante” dei suoi capelli è simbolo di bellezza e nuova “luce” per lei, che in una storia di Instagram dimostra di offrire tanto spazio al relax, tra una “tazzulella” di caffè e una passeggiata per strada.

Il “double” face della Tatangelo ha fatto sognare i fans. Prima il lato B, semplicemente magico e in evidenza, in un primo piano da tenuta sportiva.

Poi il lato A rigoglioso, che dà il benvenuto ad un dècollète incantevole, quasi ben “modellato” da due curve che fanno fatica a trattenersi nel reggiseno. E voi condividereste un bel caffè in compagnia della Tatangelo?

