Cecilia Rodriguez sa come sorprendere tutti i suoi fan: la ragazza ha postato uno scatto da favola sul web in compagnia di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez è una donna bellissima ed affascinante. La sorella minore di Belen è sempre più esplosiva sui social: il suo fisico da capogiro non passa mai inosservato. La ragazza, dopo un momento di crisi, è tornata insieme ad Ignazio Moser. La showgirl e il ciclista stanno davvero molto bene e le foto su Instagram lo testimoniano. L’argentina, infatti, ha messo in rete uno scatto stupefacente con loro due protagonisti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara, incidente sexy in bagno: la cerniera non trattiene il seno – FOTO

Cecilia e Ignazio Moser sul letto, scatto fenomenale

Visualizza questo post su Instagram 31.10.20 Te amo Nachito, demasiado Te amo. 🤍 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 31 Ott 2020 alle ore 11:16 PDT

Cecilia ed Ignazio Moser si stanno rilassando in un posto paradisiaco in montagna. I due alloggiano in una struttura molto particolare. Chechu è completamente nuda e sfiora con dolcezza il suo compagno. Lo scatto ha già raccolto 25mila cuoricini e numerosi commenti. I fan sono letteralmente in delirio. “Siete l’amore, 3 anni di voi”, “Siete uno spettacolo cuccioli belli, buona serata in quel posto magico”, “Che amore intenso…tenero… e passionale”, “Troppo belli…sempre di più”, si legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Valentina Vignali halloween e sushi, ma il seno esplode. Bellezza – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Shhhhhhh. 31.08.20 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 31 Ago 2020 alle ore 2:59 PDT

Cecilia, nel corso dell’estate, ha fatto impazzire tutti con scatti da urlo in cui indossava costumini striminziti e piazzava il suo lato B spaziale in primo piano. Le sue curve magnifiche e la sua sensualità continuano ad estasiare gli ammiratori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.