Elettra Lamborghini intimo bollente: slip e reggiseno top, blocco su Instagram -FOTO

La ricca ereditiera tutta la sua bellezza in un intimo stravolgente. Le storie su Instagram di Elettra Lamborghini spiazzano il web

La ricca ereditiera è un vulcano in piena. Sul suo profilo Instagram non passa giorno in cui non pubblica foto e video della sua quotidianità, in intimo sexy o in tuta, l’importante è farsi notare. Elettra Lamborghini è piena di energia a lavoro e a casa, per lei le novità non finiscono mai. Non solo cantante, ma anche scrittrice…curiosi? Guardate cosa ha combinato la regina del twerk.

Elettra Lamborghini in intimo sui social