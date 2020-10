Sul profilo Instagram della Gregoraci appare una foto della showgirl stupenda, in un abito pazzesco

Il team a cui è stato affidato il profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, ha pubblicato una foto della bellissima showgirl con una tuta luccicante nera. Nella didascalia ricordano l’appuntamento con la diretta, avvenuta ieri sera. In puntata la Gregoraci ha indossato un mini abito oro luccicante e giusto giusto il suo staff pubblica questa foto, si leggono nel pensiero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Tale e Quale Show: Barbara Cola trionfa. Carlo Conti, asintomatico, conduce da casa

Elisabetta ieri sera nominata per uscire dalla casa, come sarà finita?

Il motivo di tanta luccentezza nell’abito era che forse Elisabetta avrebbe potuto abbandonare la casa del Grande Fratello ieri, dato che era nominata. Tuttavia è riuscita ancora una volta a salvarsi grazie alle votazioni del pubblico che sembra gradire molto la sua presenza nel reality e quindi il suo percorso continua. La Gregoraci è molto amata dal pubblico, sicuramente il rapporto con Pier Paolo Petrelli, che si è instaurato nella casa ha aiutato. Poiché la gente li vuole vedere insieme e tutti sperano che Elisabetta si lasci andare alle sensazione del suo cuore, innamorandosi di Petrelli.

Lui si è dichiarato più volte alla showgirl, ma lei per motivi ancora poco chiari non si dichiara. Signorini ogni tanto riesce a strapparle qualche informazione e rivelazione, come ieri che le ha chiesto se avrebbe voluto baciare Petrelli e lei ha risposto di sì, ma non lo ha fatto. Qualcosa in Elisabetta la frena dal compiere questo gesto. Sicuramente il figlio fuori che la guarda è un freno per lei, ma forse anche l’ex marito. Molti hanno anche attaccato la Gregoraci perché credono che stia prendendo in giro Petrelli o che lo stia usando per una qualche strategia. Ma lei ha sempre smentito queste accuse.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ballando Con Le Stelle, Paolo Conticini e il rapporto con Veera: la moglie lo “bacchetta”

In ogni caso la Gregoraci ha sempre dimostrato un grande self control e molto decoro, non si è mai lasciata andare alla passione e questo dimostra che donna forte sia. A questo punto non si sa se riusciremo mai a vedere un bacio sincero o qualcosa di più fra i due, all’interno della casa del GF Vip è probabile che questo accadrà fuori dal programma e da occhi indiscreti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.