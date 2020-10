Grande Fratello, riassunto 30 ottobre: esce Guenda, scontri in puntata

Grande Fratello Vip, riassunto 30 ottobre: esce Guenda, scontri in puntata. Tantissime emozioni ieri sera, puntata ricca di colpi di scena

La puntata si apre con il solito momento di sempre dedicato ad Elisabetta Gregoraci. In primis Alfonso Signorini le fa una sorpresa, facendole vedere i suoi nipoti. Poi fa vedere in casa alcuni commenti che ci sono stati su di lei e riguardo la sua storia inesistente con Pierpaolo Pretelli. Stefania Orlando non crede alla buona fede della conduttrice, non capisce perché continuare ad alimentare false speranze se per sua stessa ammissione ha detto che sicuramente non ci sarà mai niente con l’ex velino. Gli animi nella casa si sono scaldati, Elisabetta si è molto arrabbiata con Stefania e ha sottolineato di non fare nessuna strategia.

Grande Fratello Vip, riassunto di ieri sera: eliminata Guenda Goria, resta Elisabetta Gregoraci

Confronto tra Maria Teresa Ruta e il suo ex marito Amedeo Goria, che la settimana scorsa ha detto delle cose molto brutte sul conto della loro figlia e che hanno fatto molto arrabbiare Maria Teresa. I due hanno avuto modo di chiarirsi una volta e per tutte. Poi altro momento per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, il programma ha dedicato loro un po’ di tempo per stare insieme in giardino e salutarsi in caso di eliminazione. Elisabetta però non è stata eliminata, ad uscire dal programma è stata Guenda, con grande dispiacere del pubblico.

Nuovo concorrente in casa: è entrato Paolo Brosio, dopo aver combattuto con il covid. Il giornalista ha avuto modo di raccontare ai ragazzi la sua esperienza con il virus e che gli ha impedito di entrare nella casa quando è cominciato il programma.