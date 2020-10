Incidente per Leone, le coccole di Fedez dopo la caduta -FOTO

Un piccolo incidente per l’ometto casa Ferragnez, ecco cosa è successo a Leone mentre stava giocando con il suo papà

Con i bambini bisogna avere mille occhi specie quando sono molto piccoli. Possono capitare degli incidenti in casa o in giardino che fanno preoccupare i genitori. E’ quello che è successo a Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Il bimbo stava giocando con il papà in salotto quando l’ometto di casa si è fatto male. Stavano girando a bordo di due macchinine e dopo l’incidente Leone è scoppiato a piangere.

Incidente di Leone, Fedez in soccorso