Martina Stella bella da far girare la testa: il sexy abito in pelle e il tacco vertiginoso evidenziano le gambe stratosferiche

Sensuale come non l’avevamo mai vista: Martina Stella, negli ultimi scatti postati su Instagram, fa perdere la testa proprio a tutti. La bionda attrice sfoggia uno striminzito abito nero, di pelle, ed un tacco vertiginoso color oro: l’outfit aggressivo e da “panterona” mette in evidenza le gambe mozzafiato.

Impossibile non restare ammaliati dal suo fascino, ed i followers lo sanno bene. “Che splendore che sei” – le scrive un utente, e qualcun altro rincara la dose – “Una delle più belle donne Italiane“.

LEGGI ANCHE> Baby K, scatto bollente in accappatoio. Bellezza mozzafiato | FOTO

Martina Stella: biografia e carriera

La splendida attrice toscana è nata ad Impruneta nel 1984. Esordisce al cinema all’età di soli sedici anni, con il film “L’ultimo bacio” (2001) di Gabriele Muccino. La pellicola sarà un successo di critica e di pubblico, e vedrà Martina al fianco di Stefano Accorsi. L’esperienza cinematografica le darà modo di sperimentare anche il palco del teatro, all’interno di svariate produzioni.

Martina prenderà poi parte a diverse fiction televisive: “Augusto” (2003), “La freccia nera” (2006), al fianco di Riccardo Scamarcio, e “Caruso, la voce dell’amore” (2012), per citarne alcune. La Stella rimarrà inoltre attiva nel contesto del cinema, e la vedremo in film come “Sapore di te” (2014) e in “Lockdown all’italiana“, uscito di recente in diverse sale italiane.

Martina ha inoltre condotto, nel 2010, il programma “Il più grande (italiano di tutti i tempi)“, assieme a Francesco Facchinetti. Inoltre, nel 2017, ha partecipato come concorrente alla dodicesima edizione di Ballando con le Stelle, classificandosi al terzo posto.

Dopo le relazioni amorose con Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani, l’attrice ha avuto una figlia, Ginevra, dall’ex compagno Gabriele Gregorini. Nel 2016, Martina ha sposato il compagno Andrea Manfredonia, procuratore calcistico, col quale era fidanzata dal 2015.

LEGGI ANCHE> Belen Rodriguez, gonna di pelle rossa e spalle al muro: che bomba – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter