Sul suo profilo personale Instagram Mercedesz Henger si mostra in tenuta ‘mostruosa’. “Guardate come sto per Halloween”, che spettacolo.

È bellissima anche quando dovrebbe spaventarci, Mercedesz Henger. La 30enne figlia di Eva e di Riccardo Schicchi (quest’ultimo scomparso a dicembre del 2012, n.d.r.) si mostra in tenuta ‘spettrale’, da Halloween. Ed è una pioggia di applausi, di consensi, di ‘mi piace’ e di commenti di entusiasmo da parte dei suoi followers.

Lei scrive quanto segue. “Happy Halloween. Guardate il mio ultimo reel. Ogni anno mi diverto a creare un trucco particolare per Halloween. Cerco di adoperare al meglio gli anni di arte che ho fatto e mischiarli con quello che so sul trucco. C’è molto spazio per migliorare ma mi diverte veramente molto. Voi cosa ne pensate ? Sono riuscita a fare un po’ paura?!”. La giovane è riuscita a disegnare sul suo viso un sorriso da paura, simile a quello del personaggio della DC Comics, Joker. Il villain principale di Gotham City e nemico numero uno di Batman. Poi però ci sono altri scatti che cozzano nettamente con quanto mostrato. E nei quali Mercedesz appare anche senza veli. Ammiratela nella prossima pagina.