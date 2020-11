Belen Rodriguez, il bacio con la sua nuova fiamma: dolcissimi – FOTO

Belen Rodriguez ha postato uno scatto dolcissimo sui social network in cui ha immortalato un bacio con il suo nuovo partner Antonio Spinalbese.

Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più amate dagli italiani. Fin dai suoi esordi, la ragazza ha saputo far breccia nel cuore dei telespettatori con la sua bellezza, la sua spontaneità e la sua sensualità. L’argentina sa come deliziare anche il suo pubblico sul web, postando spesso scatti piccanti in cui mette in mostra il suo corpo mostruoso e le sue curve da urlo. L’argentina, dopo la rottura con il marito Stefano De Martino, ha avuto alcuni flirt estivi e al momento si è legata sentimentalmente ad Antonio Spinalbese. La 36enne, poco fa, ha postato uno scatto in cui viene mostrato un loro bacio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Barbara D’Urso, vestito bianco sexy e gambe accavallate: il dettaglio non passa inosservato – FOTO

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, il bacio è dolcissimo

Visualizza questo post su Instagram Mio 🤍 @antonspin_ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 1 Nov 2020 alle ore 10:45 PST

Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto dolcissimo sui social network: il suo nuovo partner Antonio Spinalbese bacia il suo viso con estrema delicatezza. L’argentina spruzza felicità da tutti i pori e sfodera un sorriso meraviglioso. Il post ha raccolto in poche ore ben 153mila cuoricini. “Mio”, ha scritto l’argentina nella didascalia. Gli utenti si stanno scatenando nei commenti: qualcuno sta anche postando qualche critica. Tantissimi fan stanno ricordando con enfasi la storia con Stefano De Martino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lucilla Agosti, la FOTO distesa sul letto con top azzurro sexy e gambe pazzesche

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 1 Nov 2020 alle ore 10:14 PST

La Rodriguez, in questo primo novembre, è stata attivissima sui social. La 36enne ha condiviso altri scatti in compagnia del suo nuovo compagno e ha anche postato una fotografia magnifica in cui ha piazzato il suo splendido décolleté in primissimo piano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di cronaca, gossip, musica, televisione, benessere, life style, spettacolo e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.