Elodie, l’incubo è quasi realtà: “Che vergogna per il mio pubblico…”

La cantante di X Factor, Elodie ha raccontato di un’esperienza poco felice, sul punto di diventare “fonte” di realtà: “Che vergogna!”

Per l’ex “eroina” di X Factor, oggi conosciuta come una delle più grandi artiste della musica dei giorni nostri, Elodie non è affatto un momento felice. La talentuosa cantante ha vissuto una terrificante esperienza che i fans non hanno apprezzato.

La conosciutissima cantante capitolina ha già sorpreso tutti con un cambiamento netto del suo look hair style. Dai ricci “rasta” al bondage lucente dei capelli, Elodie sta attraversando un periodo di “stravolgimenti” estetici e a detta sua anche interiori, che però non le portano tanta “fortuna”

L’artista si è fatta conoscere sul palcoscenico dei talenti di X Factor, prima che diventasse un’allieva ispirata di Maria De Filippi, ad Amici. La fantastica esperienza che ha lanciato le sue ambizioni nel mondo della musica non ha riservato per lei il premio di vincitrice. Si classifica seconda ma raggiunge comunque la sua “dose” di visibilità, alzando al cielo il trofeo della Critica Vodafone.

Elodie, un’esperienza malvagia tra sostegno e sensualità

E tu parli parli… 📞

L’ avvenenza di Elodie oggi è molto popolare, soprattutto sui social network dove ha raggiunto “vette” di visibilità oltre i confini della normalità. Per questo oggi è conosciuta come una vera e propria star, ma ultimamente sta attraversando un momento di forte flessione a livello mediatico

In una delle storie di Instagram dell’ultima ora, Elodie ha raccontato di aver vissuto una terribile esperienza di vita. Il tutto si è svolto dopo una serie di scatti incantevoli che avevano contribuito a rendere ancora più efficace l’atmosfera di sensualità attorno al suo personaggio.

Oggi per lei è diventato d’improvviso tutto più difficile, quanto meno recuperare il sostegno dei fan. Elodie ha raccontato di non essersi mai vergognata così tanto nella sua vita. Il sogno durante la notte va oltre l’immaginazione, quando Elodie avverte di non avere più….i denti in bocca!

Un’esperienza terrificante che lei stessa ha raccontato ai follower, mentre nel sogno non riusciva più ad aprire la bocca, bersagliata dalle critiche.

Un racconto da Tapiro d’Oro di Striscia penserebbe qualcuno, ma ad intervenire a “gamba tesa” e approfittare dello “scivolone” di Elodie sono stati gli inviati de Le Iene. Come se non bastasse, Elodie diventa vittima di uno scherzo “batticuore”, nel far credere che la sorella (omosessuale) sia incinta di un uomo

