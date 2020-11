Allenatore di Serie A vittima di un furto: bottino da 100mila euro

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha subito un furto in casa: i ladri hanno portato via oggetti di grande valore.

I furti nelle abitazioni sono, secondo studi recenti, tipologie di reato che segnano in particolar modo le vittime. La ragione, risiede nel fatto che a venir violata è la sfera domestica, dove tutti si sentono maggiormente al sicuro. La vulnerabilità di una roccaforte, come la propria casa, lascia un senso di sconforto che potrà essere somatizzato solo dopo lungo tempo.

A maggior ragione se i ladri portano via oggetti di valore: l’infrazione si connota non soltanto come una violazione psicologica, ma anche materiale comportando un danno di rilievo.

È quello che purtroppo è accaduto venerdì all’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ed al giocatore della Lazio Joaquin Correa lo scorso fine settimana. All’interno dell’abitazione del mister della Lupa i ladri hanno portato via oggetti molto rari tra questi degli orologi, per un bottino pari a centomila euro.

Roma, svaligiata casa dell’allenatore Paulo Fonseca: bottino da centomila euro

Paulo Fonseca si trovava a Trigoria quando dei ladri, venerdì scorso, sono entrati nel suo appartamento di Monteverde, nei pressi di Villa Pamphijli. Una casa lussuosissima con tanto di recinsione ed allarme che però i malviventi sono stati in grado di aggirare. Dopo aver disinserito il dispositivo di sicurezza, i ladri avrebbero fatto ingresso in casa manomettendo una porta finestra non lasciando alcun tipo di traccia, riporta la redazione de Il Messaggero, elemento che porterebbe a ritenere si sia trattato di professionisti. Una volta entrati avrebbero rubato tre Rolex ricercatissimi, dal valore complessivo di ben centomila euro.

Ad accorgersi dell’accaduto lo stesso mister che rientrato in casa si sarebbe immediatamente allertato, chiamando la Polizia. Gli inquirenti hanno subito avviato le indagini.

Purtroppo, il furto ai danni dell’allenatore di Paulo Fonseca è il secondo nell’arco di una settimana che colpisce protagonisti della Serie A. Lo scorso fine settimana è toccato a Joaquin Correa, attaccante della Lazio, mentre era impegnato nel match di campionato contro il Bologna.

La refurtiva in quel caso è stata più contenuta, circa 7mila euro, ma non la rabbia del calciatore il quale su Instagram ha scritto: “A quel codardo che mi ha rapinato mentre ero alla partita…. vieni a rubare quando ci sono io dentro… Vi aspetto! Pezzi di m…“.

