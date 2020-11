Silvia Toffanin e Francesco Renga: un dolore condiviso insieme. Qualche giorno fa la conduttrice di Verissimo ha subito un gravissimo lutto: ha perso la sua mamma

Silvia Toffanin ha subito un gravissimo lutto: solo qualche giorno fa ha perso la sua mamma. Nonostante questo, si è rimboccata le maniche e si è fatta forza, presenziando comunque a Verissimo per la solita puntata. Ore veramente difficili per lei: “Mia madre non si perdeva una puntata e ci tenevo ad esserci” ha rivelato alla fine, durante il momento dei saluti. Dopo Michelle Hunziker che l’ha confortata in puntata, è arrivato anche “l’abbraccio”, il conforto di Francesco Renga, che ha voluto esternare tutta la sua vicinanza alla conduttrice del programma.

Silvia Toffanin ha perso la sua mamma qualche giorno fa: le parole di Francesco Renga

Francesco ha perso il suo papà, Salvatorico Renga, in una rsa dopo una battaglia contro l’Alzheimer. “Papà era di origine sarde ed è un uomo incredibile che ha fatto una bella vita. Non era un ragazzino, ma era davvero stanco. Aveva una malattia tremenda che lo aveva allontanato da tutto. L’unica cosa che ha ricordato fino all’ultimo è stata mia madre Jolanda, l’ha nominata fino alla fine. Prima di parlavo del pudore del dolore: ecco, io penso che questa cosa vada superata. Questi sono giorni allucinanti in cui ti sembra che il tempo si sia fermato e non vedi altro che quello strazio che non ti lascia mai. E non ti lascerà mai, ma ti abituerai a conviverci. Tirarlo fuori è un modo per viverci meglio. Perché questo è quello che vogliono i nostri genitori, ovvero la nostra felicità”.

“Oggi i tuoi consigli sono preziosi” ha risposto una Silvia visibilmente provata.