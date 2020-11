Elisabetta Canalis bella da morire , reggiseno e slip in vista , unica FOTO

Elisabetta Canalis, bellissima da togliere il fiato: la lingerie in mostra fa letteralmente impazzire il mondo del web. Semplicemente unica.

Visualizza questo post su Instagram 🤍🖤 at home wearing @incantoofficial #incantoofficial #adv Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 2 Nov 2020 alle ore 6:58 PST

Elisabetta Canalis, l’ex velina dalle curve sinuose e dal fisico scolpito, si presenta su Instagram più sexy che mai: la sua lingerie sportiva la rende davvero iconica. Sguardo magnetico, viso poco truccato e capelli fluenti sulle spalle. Un reggiseno nero, modello sportivo, non presenta infatti pizzo e i materiali impiegati lo rendono perfetto anche per le t-shirt aderenti. Bretelle elastiche larghe che conferiscono un maggior sollievo, soprattutto per chi dispone di un seno particolarmente abbondante, modello a triangolo – molto in voga soprattutto negli ultimi tempi – e la fascia sotto il seno che riporta il nome del brand.

Elisabetta Canalis, nostalgia dell’Italia?

