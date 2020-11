Giorgia Palmas, l’outfit autunnale è uno shock: stilosa e magnifica – FOTO

Giorgia Palmas propone un outfit autunnale che le sta un incanto. Stilosa più che mai, le follower chiedono consigli alla bellissima conduttrice sarda.

Giorgia Palmas, la neomamma bis, posta su Instagram alcuni scatti dello shooting fotografico che l’ha vista impegnata proprio qualche ora fa. L’outfit autunnale-invernale è davvero una bomba di stile e classe; non a caso è molto amato dalle follower le quali chiedono informazioni su quei capi stilosi. Iniziando dal tailleur: giacca gessata dai colori grigio e fucsia che conferiscono un tocco glam allo sfondo nero del capo. La cintura in vita conferisce alla giacca un tocco di femminilità ulteriore. Abbinati i pantaloni che riprendono lo stesso motivo della giacca. Il tailleur si preannuncia come must have della stagione autunno-inverno.

LEGGI ANCHE –> Michela Quattrociocche | la bellezza ha un volto | è il suo | FOTO

Giorgia Palmas, un’influencer da 2 milioni di follower

Vai su successivo per vedere le foto della Palmas