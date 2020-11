Silvia Toffanin, in lacrime per l’ultimo saluto a mamma Gemma a Verissimo

Silvia Toffanin e il commovente messaggio per la mamma Gemma scomparsa pochi giorni fa. Ecco le sue parole

Silvia Toffanin sabato ha dovuto affrontare una puntata molto difficile a Verissimo. La prima dopo la scomparsa della mamma Gemma. Erano passati pochissimi giorni ma la compagna di Pier Silvio Berlusconi è voluta andare in onda ugualmente e lo ha fatto anche per sua mamma.

Tantissimi sono stati i messaggi per lei e il suo compagno e le lacrime non sono mancate in puntata. Fin dall’apertura di puntata la Toffanin ha detto: “È difficile questa puntata” con la voce rotta dopo aver salutato i suoi telespettatori dicendo: “Siamo qui, sono qui”.

Insieme alla sua amica Michelle Hunziker non è riuscita a trattenersi e durante il video dedicato a mamma Michelle Silvia è scoppiata a piangere. Inevitabile il pensiero alla sua di mamma, scomparsa solo a 63 anni. Era da qualche tempo che non stava bene e il suo cuore ha smesso di battere.

Silvia Toffanin, le parole per la sua mamma a Verissimo

Una puntata molto emozionante quella di sabato a Verissimo. La scomparsa della mamma di Silvia Toffanin ha pesato e anche molto. Le lacrime sono state trattenute e stento dalla conduttrice ma anche dagli ospiti in studio. Per mamma Gemma un bacio al cielo e un messaggio, in chiusura di trasmissione per lei, che più di ogni altro seguiva sempre sua figlia.

Toffanin, donna molto dolce, umile e lontana dal gossip, non ha potuto tenere fuori questa pagina della sua vita dalla trasmissione che conduce. Il dolore e la ferita ancora aperti ma la voglia e la determinazione di essere presente per il suo pubblico e la sua mamma, come sempre a Verissimo.

Alla fine della puntata Silvia ha mandato un ultimo saluto pubblico alla madre: “Per me è stata una puntata emotivamente molto forte, però ho voluto essere qui oggi perché la mia mamma non perdeva mai una puntata di Verissimo” ha detto la conduttrice.

Ed infine: “Lei avrebbe voluto così. Sono sicura che ovunque lei sia oggi, mi stia guardando. Posso solo dire… Mamma, ti amo!”.

