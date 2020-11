Giulia De Lellis frecciatine pesanti ad Andrea Damante: è polemica

Giulia De Lellis si scaglia contro due “paparazzi” e si sfoga sui social. L’influencer su Instagram ha pubblicato foto e video di due ragazzi che hanno fotografato lei insieme alla sua nuova fiamma

Giulia De Lellis sta frequentando un ex amico di Andrea Damante dopo la fine della loro storia. Si chiama Carlo e lei e Andrea hanno trascorso le vacanze estive insieme a lui. Lei ha confermato questa frequentazione e, oggi, per la prima volta, è stata “paparazzata” insieme a lui mentre erano a pranzo. A fotografarla con Carlo sono stati due uomini che erano seduti ad un tavolo di fronte al loro. Appena queste foto sono uscite fuori, Giulia ha deciso di ricambiare il favore pubblicando i loro scatti su Instagram.

Giulia De Lellis protesta contro due uomini che la fotografano a cena: “Come ci si sente?”

“Guardate bene queste due persone maleducate. Sono stati tutto il tempo a fare foto e video mentre mangiavo. Io sono un personaggio pubblico e ok, ma ero in compagnia di una persona a cui non piace comparire pubblicamente contro la sua volontà, così ho deciso di farlo anche io. È così che ci si sente quando viene violata la propria privacy. Vi piace?” ha scritto nelle sue storie, prima di farne altre in cui si sfogava a voce. “Io poi ironizzo ma non è stato carino, non è stato per niente carino, anche perché la mia frequentazione non è un segreto. Sono stata io la prima a dirlo, quindi non c’è un segreto, è stata solo una grandissima mancanza di rispetto”.

Poi ha aggiunto una frecciatina ad Andrea Damante: “Io quando sono fidanzata gli amici del mio ragazzo non li guardo neanche. Io”.