Aurora Ramazzotti, il fitness outfit con trasparenze che seduce il web – FOTO

Per Aurora Ramazzotti è tempo di fitness; il suo outfit sportivo seduce il web. Quelle trasparenze esaltano la figura. Stilosa come sempre.

Aurora Ramazzotti confessa sui social l’amore per lo sport: Allenare il tuo corpo significa entrare in contatto con la tua mente. L‘influencer ammette che il periodo non è certamente dei migliori, tra la tristezza e l’angoscia derivante dall’emergenza sanitaria del paese ed il cattivo tempo che ha colpito la città, la giovane Ramazzotti ammette di trovare nello sport una valvola di sfogo, sia per il corpo che per la mente. Quindi si fa immortalare durante un suo allenamento; capelli legati da una treccia per consentire i movimenti ed evitare che la chioma possa arruffarsi tra movimento e sudore.

LEGGI ANCHE –> Jessica Melena | la moglie di Immobile fa impazzire tutti | FOTO

Aurora Ramazzotti confessa: “Oggi è dura…ma non mollo”

Visualizza questo post su Instagram Profumo di mare, pesto e focaccia… cosa volere di più? Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 23 Ott 2020 alle ore 3:01 PDT

Il fitness outfit proposto è davvero impeccabile; leggings bordeaux con trasparenze lungo la coscia che rendono il leggings un capo sportivo ma pensato per le donne, ultra femminile. Così come il dettaglio del nome del brand in viola. Piccoli accorgimenti che rendono l’abbigliamento sportivo sexy.

Simpaticissima e schietta come poche, Aurora Ramazzotti è una ragazza veramente determinata in tutto quello che fa. Tra le storie infatti col viso sudato e stanco ammette: oggi è dura ma non mollo. La sua passione verso lo sport è un monito per chi magari soprattutto in questo periodo non trova a causa delle chiusure delle palestre, le giuste motivazioni per fare sport.

LEGGI ANCHE –> Elisa D’Ospina | appuntamento a Detto Fatto con un messaggio speciale

Visualizza questo post su Instagram @martidall e con questa chiudo (per ora) Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 4 Ott 2020 alle ore 1:56 PDT

Ma come la stessa ha dimostrato, ci si può allenare in casa, basta renderla una nuova abitudine quotidiana.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.