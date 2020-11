La bellissima Elisa D’Ospina ci mostra uno scorcio del suo pre-show di ‘Detto Fatto’. La modella vicentina si prepara così prima della messa in onda.

La bellissima Elisa D’Ospina è ormai una presenza fissa a ‘Detto Fatto’. La 37enne originaria di Vicenza è molto amata in particolar modo sui social network, con il suo profilo capace di radunare tantissimi followers.

E ad ogni pubblicazione gli ammiratori ricoprono di affetto Elisa. Puntualmente lei fa il pieno di complimenti e di chi si dice apertamente innamorato della sua solarità e della bellezza che la contraddistingue. Lei pubblica sempre cose belle, improntate sul buonumore. Come nel caso di Halloween, in cui si è fatta ritrarre in una sua versione ‘mostruosa’. Ma, manco a dirlo, altrettanto capace di stimolare l’immaginazione di chi la ammira. Lei è veramente bellissima. La D’Ospina poi, in un post pubblicato nella tarda mattinata di martedì 3 novembre 2020, si mostra all’interno del suo camerino negli studi Rai di Milano.

Elisa D’Ospina: “Trucco pronto per Detto Fatto”

“Il trucco completato di Simone Belli. Ci vediamo più tardi per una nuova puntata di ‘Detto Fatto’, scrive lei. Che si mostra in maniera ineccepibile, con un viso dolce ed al tempo sesso attraente ed uno sguardo davvero magnetico.

La D’Ospina è benvoluta da tutti specialmente per la sua crociata intrapresa contro le imposizioni di alcune case di moda che costringono le loro modelle a cedere alla anoressia. Un aspetto aberrante e che bisogna cancellare una volta per tutte.

