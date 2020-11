Benedetta Parodi, meritato relax su la “Poltrona in Cucina”: sorriso smagliante – FOTO

Dopo l’ennesimo tocco di qualità in cucina, Benedetta Parodi si concede un meritato relax, in sella alla sua poltrona: sorriso pieno di vita

La vita della cuoca più amata e conosciuta in tv, Benedetta Parodi è ogni giorno sempre più rinnovata di felicità. Sarà il lavoro dietro ai fornelli della cucina che non la fa perdere d’animo, nemmeno per un attimo.

D’altronde la professione culinaria non l’è mai pesata e l’ha resa una passione incontrollata, graize alla quale oggi ha aumentato di gran lunga il motore dei giri della notorietà. In questo periodo di “magra”, gli appassionati del mondo “magico” di Zia Bene sono sempre pronti a seguire l’arte e il “tocco” di qualità che offre alle sue meravigliose e prelibate ricette.

La conduttrice di Real Time con “Back Off Extra Dolce” ha insegnato a tutti come districarsi nel difficile spazio delle “cotture”. La popolarità di Benedetta poi è arrivata alle stelle, quando ha iniziato a riepilogare tutti i suoi segreti in un romanzo autobiografico, scritto in concomitanza dell’esordio sulle frequenze di Radio Capital

Benedetta Parodi, faccia a faccia con i follower di Instagram: “Te lo meriti”

Nonostante i tantissimi impegni di giornata, anche fuori dalle quattro mura di casa, Benedetta Parodi, non smette mai di infondere nel cuore degli appassionati, un sorriso smagliante.

In un periodo in cui c’è poca felicità in giro, lei riesce a rendere speciali tutti i giorni della sua vita. E insieme a Zia Bene, la seguono a ruota il marito, opinionista Sky, Fabio Caressa e le due amatissime figlie. La mamma più bella e “buona” che abbiano mai avuto, capace di organizzare una grande festa di compleanno, in tutta sicurezza e in luoghi poco indicati per il periodo che corre.

Le sorprese in famiglia non siono mancate, chiaramente quelle culinarie. Ma Zia Bene, come ama definirsi su Instagram non è di certo un robot e anche lei ogni tanto ha bisogno di essere “coccolata”, quando si ritaglia i momenti di relax.

Visualizza questo post su Instagram La mia #PoltronaInCucina 💓 Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 2 Nov 2020 alle ore 8:42 PST

Il sorriso dei giorni migliori è sempre stampato sul viso e sulla bocca. Mentre Benedetta Parodi celebra con un hashtag, il romanzo autobiografico, fatto di storie e ricette di casa: “Poltona in Cucina”, seduta comodamente sul divano ad assaporare i commenti d’approvazione dei follower: “Sempre affascinante è bella… sei 🔝🔝🔝🔝❤️💋; Quanto sei bellaaaa Bene!!!! Ti sposerei!😍😍😍🔥🔥🔥💘💘💘💋💋💋💋😉; ho acquistato è davvero piacevole 👍💖”



