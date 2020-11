Drammatica scoperta sulle rive del fiume: indagano i carabinieri

Torino: identificato il corpo senza vita trovato ieri sulle rive del fiume Po, a Chivasso

E’ stato identificato il corpo privo di vita di un ragazzo rinvenuto ieri sulle rive del Po, all’altezza di Chivasso. Grazie al tatuaggio sul braccio, è stato possibile riconoscere un giovane di origini rumene, residente nella provincia di Vercelli, e già noto alle autorità per precedenti penali.

Il giovane è stato trovato ieri accanto ad un albero, intorno alle 14, da un agricoltore del posto; fino ad oggi, non era stata possibile l’identificazione in quanto la vittima era priva di documenti. Da una prima analisi, non presenterebbe segni evidenti di violenza, ma è stata disposta l’autopsia per stabilire le cause dell’accaduto.

I pantaloni leggermente abbassati, infatti, farebbero pensare all’ipotesi di un trascinamento: è possibile, infatti, che il giovane non sia morto sul posto del ritrovamento ma altrove. Il pubblico ministero incaricato delle indagini, Lea Lamonaca, della procura di Ivrea, farà luce sulla questione.

Torino: identificato il corpo senza vita trovato ieri a Chivasso

Sarebbe di un giovane ventiduenne il corpo senza vita ritrovato ieri sulle rive del Po da un agricoltore. Questi, avvistato il corpo, ha immediatamente avvertito i carabinieri di Chivasso che, insieme ai colleghi della sezione investigazioni scientifiche, hanno effettuato i primi rilievi del caso.

La sua identità, inizialmente difficoltosa per l’assenza di documenti, è stata resa possibile dalla svastica tatuata su un braccio. Il giovane, di origini rumene, era anche noto alle forze dell’ordine a causa dei suoi precedenti penali.

Da una prima ricostruzione si evince che il corpo sia stato trascinato; trovata accanto ad un albero e con il volto rivolto in su, la vittima presentava i jeans leggermente abbassati: ciò potrebbe confermare l’ipotesi di un trascinamento sul posto. Il pubblico ministero, che si sta occupando delle indagini, ha già disposto l’autopsia: solo questa potrà chiarire le cause del decesso.

