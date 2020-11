Grande Fratello Vip, bomba e rottura in diretta: “Non stiamo più insieme”. Ieri sera Guenda Goria ha rivelato ad Alfonso Signorini che lei e il famoso Telemaco si sono “lasciati”

Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, è stata l’ultima eliminata di questo Grande Fratello Vip. Ieri è entrata in studio per parlare un po’ del suo percorso nella casa che, tra alti e bassi, è stato davvero molto importante per lei. Ha scoperto lati di se stessa che non conosceva, ha tirato fuori il carattere, è stata forte e combattiva ed è stata definita la vincitrice morale di questa edizione. Nella casa ha avuto modo di risolvere tante cose della sua vita e di ritrovare un rapporto con sua madre, con cui tante volte ha avuto dei problemi.

Guenda Goria rivela al Grande Fratello Vip: “Io e Telemaco? Non stiamo più insieme”

Soprattutto ha avuto modo di raccontare a sua madre di aver avuto una storia con Telemaco, un amico di famiglia più grandi di lei di vent’anni che l’ha fatta innamorare. Nella casa ha avuto modo di raccontare questa storia, questo flirt nato fuori dal programma, e ieri sera Alfonso ha approfittato per chiederle se lo ha rivisto dopo la sua partecipazione al GF Vip. Lei ha risposto senza esitazione: “Non stiamo più insieme. Nella casa non mi ha mai pensata, non dico che avrei voluto un aereo, ma almeno un coriandolo. Ho capito di meritare di più. Mi ha fatto disinnamorare di lui”.

Alfonso ha risposto con grande stupore: “Questo è un vero proprio scoop: beccati questa Barbara D’Urso!” ha esclamato con ironia. Poi le ha augurato il meglio per il suo futuro.