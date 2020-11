Ludovica Pagani tirabaci e bustier sexy, da togliere il fiato – FOTO

La bellissima Ludovica Pagani si lascia guidare da mani esperte che le creano un look davvero incantevole, tirabaci e bustier sexy. Risultato da 10 e lode.

Una delle donne più sexy e autoironiche del momento, Ludovica Pagani si affida a dei professionisti del settore i quali le creano un look magnetico, studiato appositamente per il suo viso armonioso ed il suo fisico prorompente. Il risultato finale è davvero una bomba: un outfit proiettato al futuro ma con reminiscenze del passato. L’abito bustier con delle enormi maniche a palloncino – must have già da diverse stagioni – si proietta con le sue diverse sfumature al futuro, merito del tessuto metallizzato e dei colori che tendono dal bronzo alle tonalità viola e blu. Un inteso gioco di colori che variano in base alla luce. Abito particolarissimo che non a tutte sta bene, ma la Pagani è meravigliosa infatti indossa l’abito con estrema disinvoltura e tanta femminilità: la cintura definisce una vita stretta e assolutamente bilanciata con il resto.

Ludovica Pagani, semplicemente spaziale

