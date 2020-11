Elisabetta Gregoraci attacca duramente Pierpaolo Pretelli: è polemica. Stanotte la concorrente ha protestato con il ragazzo nella casa per un motivo che ha fatto infuriare il web

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono la coppia – non coppia più discussa di questo Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando l’ex velino ha manifestato un interesse nei confronti della conduttrice televisiva, ma lei lo ha sempre respinto in un modo particolare senza mai farlo davvero. Con il passare delle settimane è venuto fuori che la Gregoraci fuori ha una persona ad aspettarla, ma da quando è andata in nomination non ne ha più parlato e la sua improvvisa vicinanza con Pierpaolo ha insospettito molti telespettatori e alcuni inquilini nella casa.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si scaglia contro Pierpaolo Pretelli: sul web scoppia la polemica

Ieri sera Pierpaolo è finito al centro delle polemiche perché in puntata, durante una lite tra Elisabetta e Maria Teresa, si è intromesso e l’ha pure nominata per aver offeso la sua “amica speciale”. Dopo la puntata Pierpaolo era molto giù per qualcosa ed Elisabetta si è arrabbiata perché voleva più sostegno da lui dopo la puntata difficile che ha avuto. Tutti sui social l’hanno attaccata e accusata di essere egoista, e di non pensare a lui che in quel momento stava piangendo e lei neanche se n’è accorta.

Questo ha fatto scoppiare una lite tra i due più tardi in camera, con Andrea Zelletta che cercava di prendere le difese di Pierpaolo. Il ragazzo ha deciso di metterci un punto con Elisabetta, infatti i rapporti tra i due ora si sono decisamente raffreddati. Riusciranno a chiarire?