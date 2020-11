Pamela Camassa, la camicetta si apre: sensualità intramontabile – FOTO

Pamela Camassa, scatti sublimi sul suo profilo Instagram: il fascino della conduttrice tv ed ex modella è davvero senza pari, dopo tanti anni

E’ da ormai un ventennio che si tratta di un personaggio fisso nel mondo dello spettacolo italiano, una delle donne più belle della sua generazione. Pamela Camassa ha rapito gli occhi e il cuore dei telespettatori fin da giovanissima, da quando vinse il titolo di ‘Miss Mondo Italia’ (salvo non partecipare alla kermesse planetaria per protesta nei confronti delle condizioni delle donne della Nigeria, paese ospitante) nel 2002 e giunse quindi terza a Miss Italia nel 2005. Un fascino che ha conservato intatto in tutti questi anni in cui l’abbiamo vista impegnata nei più svariati programmi televisivi.

Pamela Camassa, che spettacolo: ci si perde nei suoi occhi, la scollatura fa capolino

Il suo fidanzato, il conduttore Filippo Bisciglia, è di certo uno degli uomini più invidiati del Belpaese. Naturale, quando si può condividere la vita con una bellezza simile. Che anche oggi, su Instagram, da sfoggio del suo fascino con pochi eguali. Una serie di tre scatti davvero da urlo, che ci fanno apprezzare tutta la sensualità prorompente di Pamela.

Sguardo profondo e magnetico come sempre, camicetta che si apre lasciando intravedere la scollatura. C’è veramente da perdere la testa.

