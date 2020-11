Real Madrid Inter dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Real Madrid Inter dove vederla, le scelte delle due squadre in vista della partita di Champions League dello Stadio Santiago Bernabeu ed i precedenti

Real Madrid Inter, partita valida per la terza giornata del gruppo B della Champions League, è in programma martedì 3 novembre alle ore 21. Il Real Madrid di Zinedine Zidane è reduce dal pareggio in rimonta per 2-2 contro il Borussia Monchengladbach. Anche l’Inter di Antonio Conte ha pareggiato, ma per 0-0, contro lo Shakhtar Donetsk.

Le due compagini si sfidano di nuovo al Santiago Bernabeu a distanza di più di 22 anni. Infatti l’ultima gara di Champions League che le ha viste affrontarsi è avvenuta nel settembre 1998. In quell’occasione hanno avuto la meglio i padroni di casa che si sono imposti per 2-0. Se si guarda poi agli ultimi 10 precedenti europei, possiamo vedere come la bilancia pensa in favore dei Blancos. Questi ultimi hanno ottenuto la vittoria in ben 9 occasioni. Invece per trovare l’ultimo successo esterno della squadra nerazzurra sulle Merengues dobbiamo andare a ritroso fino al marzo 1967, quando i meneghini si imposero per 2-0 in Coppa dei Campioni.

Real Madrid Inter, dove vederla in tv ed in streaming