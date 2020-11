Scontro fatale tra tir e auto, un 46enne muore sul colpo

Scontro tra tir e auto nel cosentino, una guardia giurata 46enne originaria della provincia di Lamezia Terme muore sul colpo

Scontro fatale in Calabria tra un tir e un auto. Non c’è stato nulla da fare per un 46enne che è finito sul colpo. L’incidente è avvenuto in contrada Terzeria, al confine tra i comuni di Francavilla Marittima (CS) e Cassano allo Jonio (CS). Il povero 46enne, alla guida dell’auto, lavorava come guardia giurata ed era originario della provincia di Lamezia Terme. Il 66enne autista del camion è rimasto ferito a causa dell’impatto. Non sono ancora chiare le cause e la dinamica è al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, che ha provveduto a trasportare l’autista del tir in ospedale per le cure del caso; i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, il Nucleo operativo radiomobile di Castrovillari ed i carabinieri di Francavilla Marittima.

Scontro in Calabria: l’ultimo di un bollettino da guerra

Gli incidenti in Italia sono in aumento negli ultimi tempi. Si tratta di una sorta di “bollettino di guerra” combattuta quotidianamente sulle strade italiane. Soltanto nel 2019, si sono registrati 172.183 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 3.173 decessi e 241.384 feriti. In media, invece, si verificano ben 472 incidenti, 9 morti e 661 feriti ogni giorno in Italia. Per quanto riguarda il livello territoriale in 43 province il numero di decessi è aumentato rispetto all’anno precedente. Venezia (+20), Modena e Forlì-Cesena (+18), sono le province con gli incrementi maggiori. A livello regionale le regioni Emilia-Romagna (+36) e Veneto (+25) hanno avuto l’incremento maggiore seguite dalla Campania (+17). Nella classifica inversa ci sono Genova (-45 decessi), Roma e Firenze (-22), Sondrio (-16) e Sud Sardegna (-15). A livello regionale il maggior decremento di incidenti ha riguardato: Liguria (-60), Lombardia (-45), Lazio (-43), Sardegna (-34), Toscana (-30), Calabria (-23) e Piemonte (-19).

Sono invece 5 le province che hanno realizzato l’obiettivo Eu2020 di diminuzione degli incidenti mortali. Si tratta delle province di Aosta, Barletta-Andria-Trani, Grosseto, Pordenone e Sondrio.

