Veronica Ruggeri, inviata del programma “Le Iene” di Italia Uno, non può far a meno di colpire con la sua semplicità. Grazie alla splendida chioma rossa e ad una bellezza acqua e sapone, la “iena” viene considerata un’esplosione di sensualità. Nell’ultimo scatto postato su Instagram, struccata e con indosso un maglione colorato, Veronica conquista proprio tutti. A partire dai suoi followers, che la riempiono di parole di ammirazione: “Che bella” – scrive un utente, e qualcun altro aggiunge – “Con una modella così, è facile fare foto bellissime“.

Veronica Ruggeri: biografia e vita privata

La “riccia” delle Iene è nata a Borgotaro (Parma) nel 1991, dove ha frequentato il Liceo Scientifico. Inizialmente indirizzata verso la carriera militare, Veronica sceglie poi la facoltà di Economia. Parallelamente, ha inizio anche la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

La Ruggeri fa il suo esordio in tv partecipando ad un concorso di bellezza: nel 2011, infatti, è fra le finaliste di “Miss Italia“. Questa esperienza sarà per lei il trampolino di lancio, e le consentirà di prender parte a molte altre trasmissioni televisive, a partire da Zelig. Nel 2013, Veronica approda alle “Iene” in veste di inviata, ruolo che ricopre tutt’ora.

All’interno del programma, la Ruggeri si distingue non soltanto per la bellezza, ma soprattutto per la capacità e la bravura nel condurre le varie inchieste. Il suo talento le viene riconosciuto anche dai numerosi followers su Instagram: attualmente, a seguirla sono oltre 500mila persone, che Veronica aggiorna costantemente in merito alla propria vita.

Chiacchieratissime anche le sue relazioni. Nel 2017, Veronica ha intrapreso una storia d’amore con Stefano Corti, il quale poi diventerà suo collega alle Iene. Terminata la liason nel 2019, attualmente la Ruggeri risulta impegnata con Nicolò De Devitiis, anche lui inviato del programma.

