C’è un nuovo re di Youtube che ha battuto ogni record e si è aggiudicato il titolo di video più visto di sempre: ecco di chi si tratta

Fino a qualche giorno fa era il video ufficiale di “Despacito“, il brano di Luis Fonsi uscito nel 2017 diventato un vero e proprio tormentone mondiale, il più visto su Youtube. Oggi invece il suo record è stato finalmente battuto e a farlo è stata una canzone prodotta nel 2016 e rilanciata da un’etichetta sudcoreana. Con più di 7 miliardi di visualizzazioni -quasi il totale della popolazione mondiale- è “Baby Shark” il video più visto di sempre. Sì, la canzoncina per bambini dal motivetto quasi assillante “Baby Shark doo doo doo doo doo“. Proprio lei.

I video musicali più visti su Youtube

Prodotta dall’etichetta Pinkfong, che si dedica a realizzare brani per bambini, il video di “Baby Shark” è un vero tutorial per chiunque voglia cantare o ballare la canzone. O entrambe le cose. Proprio due bimbi si trovano alle prese con il balletto che accompagna il brano. Potenzialmente nulla di innovativo, con movimenti tipici da animazioni, eppure ha incantato e intrattenuto miliardi di persone.

“Despacito” scende così al secondo posto dei video più visti, seguito da altri brani pop di grande successo come “Shape of You” di Ed Sheeran e “See You Again” di Wiz Khalifa e Charlie Puth. In classifica anche altre canzoni per bambini, come quella tratta dal celebre cartone Masha e L’Orso “Recipe for Disaster“.

“Baby Shark” è solo l’ennesimo fenomeno mondiale che ha avuto come target di pubblico proprio i più piccoli. Ricordiamo altre hit come “Il Pulcino Pio” che tenne banco per alcuni anni. Brani studiati appositamente per loro, per intrattenerli e distrarli, ma che finiscono anche per rientrare inevitabilmente nel mondo degli adulti.

