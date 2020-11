Cecilia Rodriguez in sottoveste per le vie della città, che spettacolo – FOTO

Cecilia Rodriguez, la bellissima modella in uno scatto sexy che la ritrae per le vie della città. Solo in sottoveste nera, che spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 4 Nov 2020 alle ore 4:43 PST

Cecilia Rodriguez, dopo aver trascorso dei momenti assolutamente romantici sulla neve – a Cortina d’Ampezzo – insieme ad Ignazio Moser per il loro terzo anniversario d’amore, torna in città. L’ultimo scatto condiviso dalla Rodriguez è assolutamente dal tenore diverso. Abbandonato il nido d’amore con Ignazio, tanto invidiato dal popolo del web, è momento di lavorare per la bellissima Cecilia. Per le vie della città, l’influencer indossa un cappotto bianco e giallo, ma il vero tocco è dato dalla sottoveste nera corta che si modella perfettamente sul suo corpo e soprattutto dai collant della bellissima Cecilia, di un noto brand di calze, di cui la modella argentina ne è testimonial. I collant neri con motivi geometrici che fanno parte della nuova collezione del brand, si rivelano già un successo: sono tantissimi i complimenti per la giovane modella/influencer. In effetti il risultato finale è uno spettacolo.

Cecilia Rodriguez ed il suo invito a sorridere con lo sguardo

