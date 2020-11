Monica Bellucci e il bacio erotico sul set, il tempo per lei non passa – FOTO

Monica Bellucci procace e straordinaria nello scatto da poco pubblicato su Instagram. Un condensato di sensualità che non ha eguali

Una delle bellezze italiane che ci invidiano in tutto il mondo. Lei che è un condensato di sensualità e bravura che non accenna ad arrestarsi nonostante il tempo passi, ma solo sulla carta. Parliamo di Monica Bellucci. Lo scorso settembre l’attrice ha compiuto 56 anni ma continua ad essere l’icona italiana di bellezza e stile.

Lei, la personificazione del fascino mediterraneo per eccellenza che tra i set cinematografici e le passerelle si è sempre distinta per lo charme, la sensualità e la bravura indiscussa, diretta da grandi registi del calibro di Giuseppe Tornatore e Francis Ford Coppola.

E oggi continua a far tendenza e ad essere seguitissima sui social. Monica Bellucci su Instagram vanta 3,6 milioni di followers ed è considerata una delle trendsetter più seguite in fatto di tagli di capelli.

Il suo ultimo cambio di look non solo ha fatto il giro del web ma ha ispirato tantissime donne che la seguono da sempre. E anche se è una donna sposata, Monica non smette di stuzzicare e appassionare. L’ultima foto pubblicata ne è la dimostrazione. Per scoprire di cosa parliamo vai su successivo.

Monica Bellucci, bella e procace in un bacio proibito