Elisabetta Canalis, bikini invisibile in piscina: spettacolo bollente – Foto

“America ti amo, sei il posto che oggi posso chiamare la mia seconda casa. Viviamo in tempi molto strani, caratterizzati da paura ed insicurezza, ma non dobbiamo dimenticare che siamo qui insieme. Non dovremmo mai percepirci l’un l’altro come nemici, ma durante queste elezioni ho visto molti di noi demonizzare persone con altri orientamenti politici.Sii consapevole di ciò che sta accadendo sui social media e nei siti online…non sono sempre fonti affidabili. Tieniti distante da coloro che diffondono odio e scegli di rimanere positivo. Prenditi il ​​tuo tempo per ascoltare l’opinione di altre persone senza dare per scontato che tu abbia ragione, non puoi controllare tutti. Ho perso amicizie durante questo periodo di dibattiti politici perché a volte le persone prendono le opinioni degli altri in modo molto personale, rendendo impossibile una conversazione costruttiva. Questo è triste ..Auguro il meglio a questo paese ed al presidente che verrà eletto”, ha scritto Elisabetta Canalis che, dopo essersi mostrata bellissima in reggiseno , ha condiviso una foto della bandiera americana a corredo delle sue parole.