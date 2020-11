Georgina Rodriguez, tutina firmata e top bianco: “lady CR7” è uno sballo – FOTO

Georgina Rodriguez ha postato due foto sui social mentre si riposa dopo uno shooting day a Milano: la moglie di CR7 è sempre bellissima

Visualizza questo post su Instagram 💙 @aloyoga Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 3 Nov 2020 alle ore 8:10 PST

La modella argentina di origini spagnole ha pubblicato due foto su Instagram mentre è al lavoro per un servizio fotografico nel capoluogo lombardo. Un momento di relax accompagnato da una bevanda calda che ha condiviso con un numero sconfinato di follower. Georgina Rodriguez infatti è seguita da oltre 21 mila ammiratori sparsi in tutto il globo data la notorietà sua e del “suo” Cristiano Ronaldo. I due si sono sposati in Marocco l’anno scorso ma il loro amore era sbocciato tempo addietro visto che nel 2017 è nata la piccola Alana Martina in una clinica di Pozuelo de Alarcon, cittadina benestante dell’area metropolitana di Madrid. La bella signora Ronaldo appare in due scatti tutti da scoprire…

Le foto dello shooting day di Georgina Rodriguez