L’ultimo scatto Instagram di Guendalina Tavassi manda i fan in tilt: la silhouette incanta, il lato B “accende” i bollenti spiriti dei followers

Guendalina Tavassi, nell’ultimo scatto di Instagram, incanta i followers con la sua meravigliosa silhouette. La showgirl, che si ritrae di profilo, appare provocante e sensuale come sempre: la maglia corta e super attillata esalta il busto ed il generoso seno, mentre il jeans strettissimo le fascia il lato B, valorizzando il fisico mozzafiato.

I fan, a fronte di tanta bellezza, rimangono di stucco: “Che sventola incredibile” – le dichiara un utente, e qualcun altro aggiunge – “Sei una meraviglia Guendalina“.

Guendalina Tavassi: tutto sull’ex gieffina

L’ex gieffina Guendalina Tavassi è nata nel 1986 a Roma. Ad appena diciassette anni, l’influencer ha avuto la prima figlia Gaia dal compagno Remo Nicolini, col quale però non rimane in buoni rapporti. La Tavassi verrà conosciuta dal grande pubblico tramite la partecipazione al Grande Fratello 11: sarà proprio lei una dei protagonisti indiscussi dell’edizione.

Dopo la fine del reality, la carriera di Guendalina è ormai lanciata. Sarà infatti invitata come opinionista all’interno di varie trasmissioni di Canale Cinque, tra le quali “Pomeriggio Cinque” e “Mattino Cinque“. Inoltre, la Tavassi partecipa anche alla nona edizione dell’Isola dei Famosi, venendo però eliminata a circa metà del programma.

Nel 2013, l’influencer si è sposata con Umberto d’Aponte, facoltoso imprenditore romano. Da questo matrimonio sono nati altri due figli: Chloe (2013) e Salvatore (2016). La Tavassi ha sempre dichiarato di avere un legame speciale con i suoi figli, specie l’adolescente Gaia, con la quale ha tuttavia vissuto alcuni dissapori.

Infatti, a novembre del 2019, proprio sua figlia l’aveva accusata di “non essere una brava madre“. In risposta ad un utente, la giovane Gaia aveva commentato una vacanza di Guendalina assieme al marito e ai due figli avuti da lui. Ecco i termini da lei usati: “Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità , bravissima madre con i tuoi due figli! La verità viene a galla“.

