Elisabetta Gregoraci contro Pierpaolo Pretelli: “Adesso mi ha rotto”. Sembra essere finito per sempre il flirt tra i due ragazzi al Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono arrivati al capolinea. I due che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, hanno condiviso un’amicizia speciale che non è mai sfociata in qualcosa di più intimo, nonostante fosse qualcosa che Pierpaolo voleva fortemente. Dopo gli ultimi eventi Pierpaolo ha deciso di mettere nei paletti con Elisabetta: “Non mi basta più il tuo abbraccio quindi ho bisogno di mettere delle distanze tra di noi” sono state queste le parole che Pierpaolo ha rivolto ad Elisabetta, dopo un giorno di lontananza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Tommaso Zorzi, sfogo nella notte con Francesco Oppini: “Non ho nessuno”

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip si scaglia contro Pierpaolo Pretelli: è finita per sempre per i Gregorelli?

Elisabetta oggi si è sfogata in giardino con Dayane, Adua e Stefania. “Ha detto che non gli basta più il mio abbraccio, e va bene, ci sta, ma avrei voluto che venisse a dirmelo prima, non che aspettasse tutto il giorno. Lo ha fatto solo quando Tommaso si è messo in mezzo e ci ha fatto confrontare. Da oggi in poi solo buongiorno e buonasera, mi sembra assurdo passare da un estremo all’altro ma va bene così, lo ha voluto lui. Io però con lui sono stata chiara fin dall’inizio, ora non deve fare la parte di quello che è stato illuso”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Stefania ha fatto notare ad Elisabetta che, però, alcuni suoi comportamenti sono sembrati da fidanzata. Quando lei ha asserito di no, Stefania ha insistito dicendo che molte cose Pierpaolo può averle fraintese, come il famoso lancio del palloncino di qualche sera fa.