Maradona operato al cervello, le condizioni del campione

Diego Armando Maradona in ospedale. Il Pibe de Oro è stato sottoposto ad interventi nella notte ma sta bene ed è vigile

Nel tardo pomeriggio di lunedì Diego Armando Maradona era stato ricoverato presso una clinica di La Plata in via precauzionale dalla famiglia. Poi nella notte l’operazione d’urgenza per via di un edema al cervello. Due ore d’intervento per il Pibe de Oro che a quanto riferiscono i media locali pare stia bene

“Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. Diego ha affrontato bene l’operazione”, queste le prime dichiarazioni del suo medico personale, il dottor Leopoldo Luque che ha operato il campione di calcio nella sua clinica privata di Buenos Aires. Il calcatore, simbolo per eccellenza dell’Argentina, rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni.

“Si tratta di un ematoma subdurale”, ha spiegato ai media il dottor Leopoldo specificando che l’intervento chirurgico è stata “un’operazione di routine” effettuata direttamente dal lui. Poi una buona notizia per tutti i fan della leggenda del calcio: “Diego è lucido” ha aggiunto il dottor Luque.

Da poco aveva compiuto 60 anni ma lunedì si era sentito male ed era stato ricoverato in un ospedale di La Plata, qui Maradona allena il Gimnasia. Era caduto a terra il campione e così era stato subito portato in ospedale. Dai controlli era emerso un ematoma subdurale.

Maradona, la decisione dei figli dopo l’intervento

Le condizioni di salute di Maradona preoccupano e non poco i suoi fans. Tutta l’Argentina è in ansia per il Pibe de Oro che alla soglia dei 60 anni appena compiuti non si è sentito bene. Le sue condizioni fisiche erano degenerate proprio in vista del suo compleanno. In pubblico si è visto poco, se non per il debutto della sua squadra, il Gimnasia che ha debuttato in Coppa.

Nel frattempo trapelano le prime decisioni che sarebbero state presa dalla sua famiglia ed in particolare dai suoi figli. Lo anticipa l’emittente Tyc Sports.

I figli di Maradona Gianinna, Dalma, Jana e Diego Jr. avrebbero deciso di intervenire per seguire il padre chiedendo la tutela legale del campione. La loro richiesta sarebbe stata quella di chiedere l’ingresso nella clinica solo dei parenti stretti.

Dall’entourage della famiglia dell’ex fuoriclasse il malore avuto da Maradona sarebbe la conseguenza di un trauma cranico. “Potrebbe averlo avuto un mese fa come cinque anni fa” hanno commentato.

