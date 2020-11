Maradona sta male, la famiglia lo ricovera in clinica: le condizioni di salute. L’ex calciatore è stato ricoverato per motivi precauzionali, è stata una decisione della sua famiglia

Nel tardo pomeriggio Diego Armando Maradona è stato ricoverato presso una clinica di La Plata. Il Pibe de Oro è stato ricoverato in una clinica per motivi precauzionali, la decisione è stata della sua famiglia. Tanta ansia e preoccupazioni per le sue condizioni di salute. Nel pomeriggio è stato ricoverato per tenere sotto controllo la salute psico-fisica dell’ex calciatore che ha fatto la storia con la sua carriera brillante. Il suo nome è leggenda e il pubblico gli vuole tantissimo bene, per questo motivo la sua salute sta a cuore a tantissime persone.

Diego Armando Maradona è stato ricoverato: la decisione è stata della sua famiglia

Secondo quanto riferito dai media argentini, la famiglia dell’ex calciatore ha preso questa decisione per precauzione e nient’altro, per tenere sotto controllo qualche giorno la salute psico-fisica di Diego, che è stato apparso molto provato dall’emergenza sanitaria. Le fonti sudamericane hanno confermato che non è stato ricoverato per via del coronavirus, ma solo per motivi precauzionali. La clinica dove è stato ricoverato è l’Istituto Ipensa, dove poco dopo il ricovero hanno smesso di rispondere sia ai telefoni che al centralino.

Maradona venerdì scorso era allo stadio per la partita Gimnasia contro il Patronato, conclusa con una vittoria per -30 che era sembrato indebolito e aveva bisogno di assistenza per camminare. Il suo medico non ha dichiarato nulla.