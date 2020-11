Gigi Proietti il funerale: ora, luogo e data delle esequie

Addio al grande Maestro Gigi Proietti. Poche notizie certe: la cerimonia funebre in piazza del Popolo e forse la camera ardente in Campidoglio

Giovedì 5 novembre Roma darà l’ultimo saluto al grande Gigi Proietti. I funerali dell’artista romano saranno celebrati nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. Il giorno precedente, domani 4 novembre, quasi sicuramente sarà allestita la camera ardente in Campidoglio, con molta probabilità nella sala della Protomoteca, come già avvenuto per altri volti noti della Capitale.

Le notizie sulle esequie del maestro non sono ancora chiare. Per capire se i funerali saranno pubblici o contingentati si dovrà attendere la giornata di oggi durante la quale dovrebbe arrivare il nuovo Dpcm del governo. C’è la possibilità che la cerimonia possa essere trasmessa in diretta sui canali della Rai per evitare assembramenti in piazza, restringendo gli ingressi sia in chiesa che a Piazza del Popolo.

Intanto da ieri sera e fino al giorno dei funerali sul Colosseo e sul Campidoglio ci saranno proiettate le fotografie dell’attore romano che si è spento ieri all’alba nel giorno del suo compleanno.

“Meritava un funerale diverso. Se non ci fosse stato il Covid tutto il Lazio sarebbe arrivato a Roma per dargli l’ultimo saluto, purtroppo non sarà così – ha dichiarato all’AdnKronos, Marco Pupin direttore tecnico per anni al teatro Sistina – Ci saranno poche persone e solo quelle autorizzate”.

LEGGI ANCHE ->> Gigi Proietti, la morte dentro per quel desiderio mai avverato

Gigi Proietti, Roma in lutto cittadino il giorno dei funerali

Nel frattempo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha fatto sapere che nel giorno dei funerali di Gigi Proietti nella Capitale sarà istituito il lutto cittadino. Costantemente in contatto con la famiglia dell’attore, la sindaca vuole condividere con loro l’omaggio di Roma a uno dei suoi figli più illustri.

Tra le ipotesi al vaglio un vero corteo funebre in auto che dal Campidoglio si snoderà in alcune zone romane simbolo dei luoghi della vita dell’attore come via Giulia, dove è nato, il Globe Theatre, il teatro di cui era direttore artistico, fino a Piazza del Polopo. Proprio nel teatro shakespirian ci dovrebbe essere il ricordo di alcuni suoi amici e colleghi, sempre nel rispetto delle misure anti-covid.

LEGGI ANCHE ->> Mandrake, Gigi Proietti saluta gli italiani. Le frasi celebri del mattatore

Tantissimi i messaggi e fiori che ieri sono stati lasciati davanti alla clinica nella quale Gigi Proietti si è spento ieri e altrettanti i ricordi fatti sui social e in tv, da amici, colleghi ma anche e soprattutto dal suo amato pubblico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.