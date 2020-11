Michelle Hunziker e la rivelazione Choc: “I problemi con l’alcool e il periodo difficile”

Michelle Hunziker, la conduttrice svizzera più seguita dagli italiani, ha confessato di aver avuto dei problemi con l’alcool.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 4 Nov 2020 alle ore 3:01 PST

Michelle Hunziker, stasera in onda su Canale 5 col talent All Together Now, racconta il suo periodo difficile che l’avrebbero avvicinata agli eccessi. “Ho avuto un’adolescenza un po’ tosta, sono stata una figlia terribile con mia mamma”. Il divorzio dei suoi genitori avrebbe scaturito in Michelle un profondo malessere sfociato in ribellione tipica dell’adolescenza: “…andavo benissimo a scuola, ma aggiravo tutte le regole e le restrizioni in maniera magistrale senza farmi mai beccare. Facevo le cose stupide che si fanno a quell’età, esagerare con l’alcol, l’autostop di notte da Berna a Zurigo per andare in discoteca, me la sono rischiata parecchie volte”. Le trasgressioni sarebbero finite a 19 anni quando Michelle diventa mamma di Aurora.

LEGGI ANCHE –> Dayane Mello | quel paio di gambe fa impazzire il web | FOTO

Michelle Hunziker confessa: Amo la vita ma…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 3 Nov 2020 alle ore 6:45 PST

Michelle accenna anche il periodo delicato della sua vita che l’ha vista coinvolta in una setta: “Uno ha un’immagine sempre positiva e allegra di me, ma questo non vuol dire che non abbia vissuto dolori o non abbia avuto casini da risolvere. Il mio passato turbolento, tutte le mie fragilità mi hanno fatto finire anche in una setta. Ne ho vissute tante di situazioni poco piacevoli“.

Ma tornando ad oggi, Michelle in quanto personaggio pubblico ha una mission: far sorridere gli spettatori: “ll mio compito è riuscire a far sorridere, alleggerire gli spettatori dai propri fardelli. Questo è per me l’intrattenimento. Anche sui miei social sono così, non c’è mai, mai, un lamento”. Tuttavia, sui social la Hunziker si è ritrovata a difendere la primogenita contro gli attacchi degli haters, presa di mira più volte.

LEGGI ANCHE –> Samuel Peron |cambio di vita |sempre più lontano da Ballando con le Stelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 30 Ott 2020 alle ore 1:16 PDT

Su questi ripetuti attacchi via web la Hunziker dichiara: “È terribile, soprattutto quando aggrediscono la mia famiglia e dicono le peggio cose ad Aurora. Bisogna ignorarli, ma a volte anche replicare, senza subire”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.