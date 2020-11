Elisabetta Gregoraci, l’astinenza gioca brutti scherzi: “Ho fatto un sogno erotico”. Al Grande Fratello Vip la concorrente ha rivelato ai suoi compagni quello che è successo questa notte

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore nella casa ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, con cui ha avuto un flirt che non è sfociato in alcuna relazione. Proprio in questi ultimi due giorni l’ex velino ha deciso di gettare la spugna perché ha capito di non avere speranze con lei. Ieri hanno ufficialmente chiuso e hanno cominciato a prendere le distanze, dopo giorni che hanno trascorso a stretto contatto. Per la prima notte da quando sono nella casa insieme, sono andati a dormire nei loro rispettivi letti senza trascorrere un po’ di tempo insieme in quello di Elisabetta, e la notte pare averle giocato brutti scherzi.

Elisabetta Gregoraci rivela di aver fatto un sogno erotico al Grande Fratello Vip

Oggi dopo pranzo, Elisabetta ha raccontato alle ragazze di fare sogni strani da quando è nella casa. Stanotte però ha fatto uno che non può assolutamente raccontare. “Ho fatto un sogno erotico, non lo posso raccontare. Ragazzi, sono 50 giorni, cominciano a farsi sentire” si è lamentata la conduttrice, imbarazzata. Le ragazze le hanno dato ragione, dicendo che è perfettamente normale fare certi sogni dopo quasi due mesi in cui non possono vedere nessuno, fidanzati o altro.

Sul web sono subito partite le supposizioni: che sogno ha fatto? O meglio, chi era il protagonista di questo sogno? L’allontanamento con Pierpaolo Pretelli potrebbe effettivamente essere la causa, oppure no. Sicuramente Elisabetta non si sbottonerà di più riguardo quello che ha sognato.